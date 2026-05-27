Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла испанку Марину Бассольс в матче второго круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 8-м номером. Бассольс пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. В третьем круге первая ракетка России сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой (27-й номер посева).
Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Бассольс 26 лет, она является 175-й ракеткой мира, на ее счету нет титулов WTA. Спортсменка на турнирах Большого шлема не проходила далее второго круга.
Roland Garros — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).