Болельщику стало плохо на трибуне во время финала Лиги конференций

Лига конференций была основана в 2021 году. Действующим победителем турнира является лондонский «Челси», который в финале прошлого розыгрыша обыграл испанский «Бетис» (4:1). Также из английских клубов в соревновании побеждал «Вест Хэм» в 2023 году. Кроме того, триумфаторами турнира становились итальянская «Рома» (2022) и греческий «Олимпиакос» (2024). Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения, которое длится с 2022 года.