Болельщику стало плохо на трибуне во время финала Лиги конференций

В решающем матче турнира встречаются «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано».

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Болельщику стало плохо во время финального матча футбольной Лиги конференций между английским «Кристал Пэлас» и испанским «Райо Вальекано». Встреча проходит в Лейпциге.

Инцидент произошел по ходу первого тайма при счете 0:0. Встреча была приостановлена на несколько минут.

Лига конференций была основана в 2021 году. Действующим победителем турнира является лондонский «Челси», который в финале прошлого розыгрыша обыграл испанский «Бетис» (4:1). Также из английских клубов в соревновании побеждал «Вест Хэм» в 2023 году. Кроме того, триумфаторами турнира становились итальянская «Рома» (2022) и греческий «Олимпиакос» (2024). Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения, которое длится с 2022 года.