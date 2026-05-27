В России запустят прямые рейсы до Танзании с 2 июля

Авиакомпания Air Tanzania планирует запустить прямые рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар с 2 июля, выполняя их три раза в неделю. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин журналистам.
Никитин добавил, что ведомство будет продолжать усилия по увеличению числа авиарейсов между Россией и другими государствами, чтобы удовлетворить потребности граждан и иностранных путешественников.
Ранее KP.RU сообщил, что летом 2026 года россияне смогут вылететь напрямую только в 32 страны, что значительно меньше, чем зимой. Количество рейсов сократится, и это будет втрое меньше, чем в период железного занавеса.