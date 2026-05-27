Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставили на аукцион с оценочной стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов. Аукционный дом Sotheby’s планирует провести торги 14 июля.
Экземпляр является одним из наиболее полных скелетов хищника. Он получил имя Гас в честь Гэри «Гаса» Ликинга, владельца ранчо в Южной Дакоте, на территории которого в 2021 году и нашли окаменелые останки доисторического зверя.
Издание Financial Times также напоминает, что в 2024 году основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин приобрел на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке скелет стегозавра по прозвищу Апекс за рекордные 44,6 миллиона долларов. Изначально лот оценивался от четырех до шести миллионов долларов. В настоящее время Апекс выставлен в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Первый проданный на аукционе скелет динозавра также принадлежал тираннозавру. Торги состоялись в 1997 году под управлением Sotheby’s, а «самый полный из всех когда-либо откопанных» набор окаменелых останков тираннозавра получил имя Сью. Он был назван в честь палеонтолога Сьюзан Хендриксон, которая обнаружила его в апреле 1990 года в Южной Дакоте, исследуя территорию ранчо, принадлежащего Морису Уильямсу — индейцу племени сиу. Чикагский музей истории природы приобрел скелет за 8,4 миллиона долларов, говорится в материале.
