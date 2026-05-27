Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставили на аукцион

Первый проданный на аукционе скелет динозавра также принадлежал тираннозавру. Торги состоялись в 1997 году под управлением Sotheby’s, а «самый полный из всех когда-либо откопанных» набор окаменелых останков тираннозавра получил имя Сью. Он был назван в честь палеонтолога Сьюзан Хендриксон, которая обнаружила его в апреле 1990 года в Южной Дакоте, исследуя территорию ранчо, принадлежащего Морису Уильямсу — индейцу племени сиу. Чикагский музей истории природы приобрел скелет за 8,4 миллиона долларов, говорится в материале.