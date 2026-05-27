Shaman вышел на концерт в Пушкино с «тайной папкой» в руках

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, открыл концерт в подмосковном Пушкино с «тайной папкой» в руках.
В среду артист представил программу «30 лет на сцене». Концерт начался с песни «Я красиво живу», во время которой Shaman прошел по зрительному залу, держа в руках папку. После этого певец поднялся на сцену, показал папку зрителям и убрал ее в черный кейс.
Ранее Shaman опубликовал несколько видео с этой папкой. Первое было снято у здания посольства США в Москве, где артист заявил, что «скоро прольет свет правды».
Позднее он показал кадры у скульптурной композиции «Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной набережной и сообщил, что некие недоброжелатели якобы предлагают выкупить информацию из папки. В среду артист выложил еще одно видео — на фоне Кремля. В нем Shaman заявил, что в четверг раскроет имена «предателей».