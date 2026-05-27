Два российских пловца взяли золото на этапе серии Mare Nostrum во Франции

Самусенко завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине. Пловец продемонстрировал мощный финишный рывок и удержал лидерство до конца заплыва. В этой же дисциплине бронзовым призером стал Мирон Лифинцев. Российская сборная заняла два места на пьедестале.
Кожакин первым преодолел дистанцию 100 метров брассом. Спортсмен задал высокий темп с первых метров и не упустил преимущество. Второе место занял Кирилл Пригода. В аналогичной дисциплине у женщин бронзовым призером стала Евгения Чикунова. Российские пловцы уверенно чувствуют себя в технических видах плавания. Этап Mare Nostrum во Франции завершится 28 мая.
Павел Самусенко и Иван Кожакин — о своих заплывах. Видео © Telegram / Федерация водных видов спорта России.
Ранее российский пловец Евгений Сомов стал обладателем двух наград на скандальных соревнованиях под названием «Олимпиада с допингом». На турнира Enhanced Games в Лас-Вегасе на дистанции 100 метров брассом Сомов финишировал вторым с результатом 59,61 секунды. Американец Коди Миллер показал время 59,47 и опередил российского пловца на финише.
