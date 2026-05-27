Два российских пловца взяли золото на этапе серии Mare Nostrum во Франции

Ранее российский пловец Евгений Сомов стал обладателем двух наград на скандальных соревнованиях под названием «Олимпиада с допингом». На турнира Enhanced Games в Лас-Вегасе на дистанции 100 метров брассом Сомов финишировал вторым с результатом 59,61 секунды. Американец Коди Миллер показал время 59,47 и опередил российского пловца на финише.