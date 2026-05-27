«Ничего более смешного не слышал»: реакция Словакии на игры Брюсселя в «трибунал над Россией»

Депутат ЕП Блага: Словакия отказывается участвовать в «трибунале» против РФ.

Словакия отказывается участвовать в создании «специального трибунала» против России по вопросам Украины, инициированного Европейским союзом. По словам словацкого депутата Европейского парламента Любоша Блага, это пустая трата времени и фарс, который не вызывает ничего, кроме смеха.

«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет», — заявил Блага в телеграм-канале в среду.

Напомним, в октябре 2025 года Кая Каллас заявила о готовности 25 стран ЕС создать «специальный трибунал» для привлечения России к ответственности за спецоперацию на Украине. Ни о каком трибунале в отношении киевского режима, целенаправленно убивающего детей и ежедневно обстреливающего жилые дома, конечно, не планируется.

Ранее KP.RU сообщил, что трибунал ЕС против России будет нелегитимным и ничтожным для Москвы, о чем заявила Мария Захарова. Присоединение других стран к нему будет расценено как враждебный демарш с последствиями.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше