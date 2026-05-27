«А тебе дали мандат говорить?»: глава правящей партии Литвы назвал заявление главы МИД о Калининграде неуместным

Миндаугас Синкявичюс раскритиковал слова Кестутиса Будриса о возможностях НАТО.

Источник: Клопс.ru

Глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс назвал ошибкой заявление министра иностранных дел Кестутиса Будриса о Калининграде. Его слова LRT приводит в среду, 27 мая.

«Я думаю, это ошибка. Ни по месту, ни по времени. Несколько ошибок: во-первых, говорить об этом, во-вторых, зная о реакции. Когда ты говоришь от имени своих партнёров [по НАТО] — а они дали тебе мандат говорить? Импровизации [министра Будриса] были чрезмерными, несвоевременными и неуместными», — сказал лидер литовских социал-демократов.

18 мая в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Калининградская область мешает быстрому развитию регионализации. Поэтому, по его словам, НАТО необходимо нейтрализовать российский регион.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше