Университет Лобачевского выступает организатором фестиваля «Неделя А. С. Пушкина в странах Латинской Америки»

Университет Лобачевского совместно с Латиноамериканско-Российской Ассоциацией (ALAR) выступает организатором фестиваля «Неделя А. С. Пушкина в странах Латинской Америки» (12+), сообщает пресс-служба ННГУ.
Мероприятия фестиваля, ориентированные на школьников, студентов и всех любителей русского языка и русской культуры в странах Латинской Америки, пройдут с 3 по 6 июня в онлайн-формате.
Преподаватели ННГУ проведут открытые онлайн-занятия (12+) по русскому языку как иностранному «Учим язык А. С. Пушкина», лекцию (12+) «Сказки А. С. Пушкина», разговорный клуб (12+) «Читаем А. С. Пушкина вместе» и виртуальную экскурсию (6+) по Государственному литературно-мемориальному и природному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Болдино».
Также программа фестиваля включает творческий конкурс «Мой Пушкин» (6+), предполагающий участие в следующих номинациях: конкурс рисунков для школьников на тему «Моя любимая сказка Пушкина», конкурс декламаций произведений А. С. Пушкина на русском языке и вокально-музыкальный конкурс. Итоги творческого конкурса будут подведены на заключительном мероприятии фестиваля 6 июня.
Справка.
Фестиваль «Неделя А. С. Пушкина в странах Латинской Америки» является частью масштабной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского по продвижению и популяризации русского языка, русской культуры и образования на русском языке в зарубежных странах. Сотрудничеству со странами Латинской Америки ННГУ уделяет особое внимание: в настоящее время в университете учится около 150 человек из Аргентины, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Перу, Сальвадора, Эквадора. Также Университет Лобачевского ежегодно является соорганизатором Фестиваля русского языка, российской науки и культуры в городе Мехико, проводимого Латиноамериканско-Российской Ассоциацией (ALAR) при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике; граждане стран Латинской Америки активно участвуют и побеждают в международной олимпиаде по русскому языку как иностранному «Лобачевский/RU».