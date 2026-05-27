Университет Лобачевского выступает организатором фестиваля «Неделя А. С. Пушкина в странах Латинской Америки»

Фестиваль «Неделя А. С. Пушкина в странах Латинской Америки» является частью масштабной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского по продвижению и популяризации русского языка, русской культуры и образования на русском языке в зарубежных странах. Сотрудничеству со странами Латинской Америки ННГУ уделяет особое внимание: в настоящее время в университете учится около 150 человек из Аргентины, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Перу, Сальвадора, Эквадора. Также Университет Лобачевского ежегодно является соорганизатором Фестиваля русского языка, российской науки и культуры в городе Мехико, проводимого Латиноамериканско-Российской Ассоциацией (ALAR) при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике; граждане стран Латинской Америки активно участвуют и побеждают в международной олимпиаде по русскому языку как иностранному «Лобачевский/RU».