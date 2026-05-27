Последняя инъекция: помощник Мэттью Перри сядет в тюрьму за гибель актера

В США помощника Мэттью Пэрри осудили более чем на три года тюрьмы.

В Калифорнии вынесен приговор Кеннету Ивамасу, личному помощнику актера Мэттью Перри. Как сообщает Министерство юстиции США, мужчина признан виновным в приобретении и введении актеру наркотического средства, которое привело к смерти Перри в октябре 2023 года.

61-летний Ивамасу приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в размере 10 тысяч долларов. Следствием установлено, что помощник, работавший с актером с 2022 года, неоднократно делал ему инъекции кетамина. Именно одна из этих инъекций стала смертельной.

В августе 2024 года Ивамасу признал вину по обвинению в преступном сговоре с целью распространения кетамина. Он стал пятым, последним обвиняемым в рамках данного дела. Самый длительный срок получила Жасвин Сангха, известная как «Королева кетамина»: за незаконные поставки наркотика она приговорена к 15 годам лишения свободы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
