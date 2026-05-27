Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Ранее в третий круг «Ролан Гаррос» также вышел российский теннисист Карен Хачанов. Во втором раунде он победил аргентинца Марко Трунгеллити в четырёх сетах. В следующем матче 30-летний россиянин, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, встретится с нидерландцем Йеспером де Йонгом, который не имеет номера посева.