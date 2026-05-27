В ГД выступили против полного запрета использования ИИ студентами

Искусственный интеллект уже стал привычным инструментом для студентов, поэтому игнорировать его использование невозможно, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Полностью запрещать студентам использовать искусственный интеллект в учебе не следует, однако при защите дипломов основное внимание должно уделяться не тексту работы, а устной защите и пониманию темы. Такое мнение ТАСС высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Он поддержал позицию главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к смещению акцента при защите дипломных работ в сторону устного ответа. «Подход, предложенный Валерием Фальковым, выглядит закономерным и логичным на фоне тех изменений, которые происходят в образовательной сфере», — сказал вице-спикер Госдумы.

Депутат выступил против подхода, при котором любое применение нейросетей автоматически считается нарушением. «Вместо требования фактически нулевого процента ИИ-контента [нужно] внедрить понятные правила использования нейросетей в учебных работах. Тем более что любые цифровые системы могут допускать ошибки, а у студента должна оставаться возможность подтвердить самостоятельность своей работы и уровень подготовки», — подчеркнул он.

Чернышов также отметил, что искусственный интеллект уже стал привычным инструментом для студентов, поэтому игнорировать его использование невозможно. При этом, по его словам, подготовка текста с помощью нейросети и понимание темы — разные вещи. «Одно дело — оформить или подготовить текст с помощью нейросети, и совсем другое — ответить на дополнительные вопросы, объяснить ход исследования и показать понимание темы. Поэтому устная защита и живой диалог с комиссией действительно приобретают особое значение», — добавил он.

Парламентарий считает, что система оценки знаний в вузах будет постепенно двигаться к более комплексному формату, при котором одинаковое значение будут иметь как качество письменной работы, так и устные ответы, умение анализировать и аргументировано защищать свою позицию.

