В ГД выступили против полного запрета использования ИИ студентами

Чернышов также отметил, что искусственный интеллект уже стал привычным инструментом для студентов, поэтому игнорировать его использование невозможно. При этом, по его словам, подготовка текста с помощью нейросети и понимание темы — разные вещи. «Одно дело — оформить или подготовить текст с помощью нейросети, и совсем другое — ответить на дополнительные вопросы, объяснить ход исследования и показать понимание темы. Поэтому устная защита и живой диалог с комиссией действительно приобретают особое значение», — добавил он.