ЕС пообещал Украине интеграцию в проекты производства БПЛА и 28,3 млрд евро

ЕС планирует провести интеграцию Украины в европейские проекты производства БПЛА и выделить Киеву 28,3 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Только в этом году программа европейской финансовой поддержки Украины обеспечит 28,3 млрд евро на покрытие военных потребностей», — написала она в личном аккаунте в социальной сети X.
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен полностью интегрировать Украину в усилия в сфере противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам.
Ранее KP.RU сообщал, что в Европе начали всерьез задумываться о безопасности региона после пролетов украинских дронов над странами Прибалтики. При этом логика Запада относительно сложившейся ситуации остается непоследовательной, что привело к разброду среди участников НАТО.