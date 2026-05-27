Россиянам рассказали, куда опасно путешествовать этим летом

Путешествие в страны Африки — опасный выбор для туристов, учитывая что на континенте наблюдается вспышка Эболы. Предупреждение озвучил в разговоре с изданием «Абзац» врач общей практики Денис Прокофьев.
— Эбола таит в себе серьезную опасность, поскольку способна распространяться повсеместно. Защитить себя от Эболы невозможно, и ее распространение носит абсолютно хаотичный характер. Поэтому вариант только один — не ездить туда, — сказал доктор.
Медик напомнил, что специалистам до сих пор не удалось нейтрализовать эпидемиологический очаг, а значит рассчитывать на снижение числа заболевших пока не приходится.
Сайт KP.RU сообщил, что Роспотребнадзор усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на государственной границе России. Меры приняты в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из регионов с повышенным риском заражения. Для оценки и минимизации угроз также используется автоматизированная информационная система «Периметр».