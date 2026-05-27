Нутрициолог Ромашина призвала отказаться от мороженного людей с болезнями сердца

KP.RU рекомендовал для сохранения здоровья сердца и сосудов составить правильный рацион питания. Он должен быть богат белком, а также различными микроэлементами. Так, для сердца и сосудов полезен магний. Он необходим для производства энергии, регуляции кровяного давления, работы нервной системы, контроля уровня сахара в крови. Он есть в какао и горьком шоколаде, орехах, семенах.