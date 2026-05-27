Нутрициолог Ромашина призвала отказаться от мороженного людей с болезнями сердца

Мороженое в жару — одно из любимых лакомств россиян, однако употреблять сладость безопасно далеко не всем. Об этом заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» нутрициолог Ольга Ромашина.
— Не стоит есть мороженое людям с тяжелыми формами ишемической болезни сердца и атеросклероза. Избыток насыщенных животных жиров сильно влияет на уровень «плохого» холестерина, — пояснила специалист.
Эксперт уточнила, что пациентам с ожирением и метаболическим синдромом также следует отказаться от лакомства. Дело в том, что высокая калорийность продукта усугубляет проблемы с лишним весом.
KP.RU рекомендовал для сохранения здоровья сердца и сосудов составить правильный рацион питания. Он должен быть богат белком, а также различными микроэлементами. Так, для сердца и сосудов полезен магний. Он необходим для производства энергии, регуляции кровяного давления, работы нервной системы, контроля уровня сахара в крови. Он есть в какао и горьком шоколаде, орехах, семенах.