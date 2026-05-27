«В одни руки — 300 граммов»: тайны советской торговли глазами ветерана из Измайлова

23 мая отметила 70-летие жительница Восточного Измайлова, бывший работник торговли Алла Рожкова. Дважды, в 1971 и 1976 годах, она становилась героиней публикаций «Вечерней Москвы».
Накануне юбилея дочь Аллы Алексеевны, Ирина Рожкова, написала в редакцию и предложила рассказать о ее маме. Попутно выяснилось, что одной из публикаций в архиве Аллы Рожковой не сохранилось, но мы помогли ее найти.
Буду «магазинницей».
Асхат Исхаков однажды спросил дочку, кем она хочет стать, когда вырастет. «Магазинницей!» — выпалила маленькая Альфия. Ее завораживал образ величавой тети, которая царит за прилавком. Имя Альфии со временем в обиходе превратилось в «Алла», а отчество — в «Алексеевна». А вот своей мечте Исхакова с годами не изменила: после восьмилетки поступила в ПТУ № 1 продавцов продовольственных товаров.
— В училище у нас был вокальный ансамбль «А ну-ка, девушки», — вспоминает Алла Рожкова. — И однажды к нам приехали из «Вечерки» и сфотографировали, но я этот номер не найду….
К счастью, весь архив «Вечерней Москвы» за 103 года оцифрован и доступен всем в Национальной электронной библиотеке (rusneb.ru). Мы за считаные секунды нашли публикацию. Это номер за 1 декабря 1971 года, на третьей странице — фото участников ансамбля и подпись в несколько строк.
— Боже мой, как приятно это снова увидеть! — разглядывает электронную копию страницы Алла Рожкова. — Лена Перцева, Галя Ермакова, Лена Рожновская — я всех их помню!
Три тысячи пакетов.
Еще до окончания училища Алла в первый раз вышла замуж, сменила фамилию на Рожкову и родила дочку Ирусю. Юную маму распределили в гастроном «Перовский» в Новогирееве. Но должность оказалась не похожей на ту картинку, которая пленила Алю в детстве.
— Я никогда не работала в торговом зале, — говорит Алла Рожкова. — Моим местом службы стал стол заказов.
В столе заказов принимали заявки и от простых граждан, и от организаций. Как правило, выполнялся заказ на следующий день. Гастроном поставлял продукты на заводы «Прогресс» и «Вперед», чтобы работники могли купить все нужное у себя в столовых, не тратя время на разъезды. Была даже доставка в дачные поселки.
— Я получала товар уже фасованным и раскладывала по пакетам, — объясняет Алла Рожкова. — В день иногда выдавали до трех тысяч заказов. Все эти товары можно было купить и в торговом зале, но там в одни руки отпускали, например, не три-четыре батона сырокопченой колбасы, а 300 граммов.
Иногда среди заказчиков удавалось узнать известного человека — скажем, актера и режиссера Владимира Басова. Но Алла Рожкова утверждает, что к «звездам» относились так же, как к обычным людям. Иное дело — инвалиды Великой Отечественной войны или Герои Советского Союза.
— Бывало, человек стоит возле моего стола и рассказывает что-то, — улыбается Алла Рожкова. — За ним выстраивается очередь, его поторапливают. Я говорю: «Подождите! Вы же сейчас подойдете и тоже будете о себе рассказывать!».
Продукты едут.
В один из летних дней 1976 года Аллу Рожкову послали в Южное Измайлово. Там возводили дома, и строителям обеспечили возможность делать заказы, не отходя от рабочего места. «Вечерняя Москва» решила написать о такой замечательной инициативе. 13 августа на первой полосе внизу появилась фотография Ростислава Федорова — Алла Рожкова принимает заказы у трех мужчин и женщины в касках и спецовках. Снимок сопровождался короткой заметкой, ее автор не указан.
— Это было в строительном вагончике, — разглядывает Алла Алексеевна газету. — Строителей обслуживали по высшей категории, для них всегда были в наличии горбуша, сайра, икра.
Алла постепенно доросла до заведующей столом заказов, потом перешла на аналогичную должность в другой магазин. Работала по специальности до пенсии.
— Я окончила торгово-экономический техникум, у меня куча грамот, медаль к 850-летию Москвы, я ветеран труда, — гордится Алла Алексеевна. — Я — состоявшийся в профессии человек.
Потери и обретения.
Сегодня Алла Рожкова большую часть времени проводит в Подмосковье. Но сполна пользуется возможностями, которые предоставляются столичным пенсионерам.
— У метро, если удается, я беру ваш бесплатный вечерний выпуск и ищу в нем информацию о культурных мероприятиях, — признается Алла Рожкова. — Мы с подругами постоянно ходим на выставки и спектакли по бесплатным билетам. Еще увлекаюсь живописью — пишу портреты и жанровые картины.
К сожалению, Алла Рожкова не избежала жестоких ударов судьбы. У нее было двое детей, но сын Роман уже умер. 20 лет назад семилетний внук Аллы Алексеевны Арсений погиб в автокатастрофе вместе с ее вторым мужем. 50-летняя женщина сумела не только пережить эту трагедию, но и снова создать семью — тоже с вдовцом. Но год назад и третий ее супруг скончался.
— Все, кто ушел от нас, остаются в наших душах — каждый в своей маленькой ячейке, — поднимает глаза Алла Рожкова. — Мы достойно проводили их и каждый день поминаем в молитвах. Все равно я обожаю этот мир и благодарна родителям за то, что они меня в него привели.
ЦИТАТА.
…Отдел заказов крупного гастронома «Перовский» имеет три филиала на промышленных предприятиях. Четвертый открыт в Южном Измайлове. Многие строители изъявили желание делать предварительные заказы. Теперь раз в неделю здесь появляются представители торгового предприятия. Продавцы предлагают три-четыре варианта наборов. Но если готовый набор не устраивает, можно выбрать из ассортимента только те товары, которые нужны. Вот и вчера в 91-м квартале побывала молодой продавец А. Рожкова. В обеденный перерыв многие воспользовались возможностью заказать продукты. Было принято более 150 заказов. Сегодня фургон доставил на стройку заранее упакованные продукты.
Из заметки «Приглашает “Перовский”, “Вечерняя Москва”, 13 августа 1976 года.