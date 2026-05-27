Нижегородский ветеран войны Александр Большаков отметил 100-летний юбилей

Александра Ивановича призвали на фронт в 17 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Большаков отметил 100-летие в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Александра Ивановича призвали на фронт в 1944 году. Тогда ему было 17 лет. Он окончил школу младших командиров, после чего был направлен на 3-й Украинский Фронт. В 1945 году он получил тяжелое ранение и был демобилизован. Вернулся домой и проработал более 40 лет в Нижегородском научно-производственном объединении имени М. В. Фрунзе.

Среди его наград — медаль «За Отвагу» и орден Великой Отечественной войны II степени.

Ранее сообщалось, что ветеран войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей в Нижнем Новгороде.