Космонавт передал маме послание, надев шапку перед выходом в открытый космос

Ведущие трансляции «Роскосмоса» отметили, что это элемент психологической разгрузки для родных. По их словам, зарубежные коллеги часто «грешат» такими смешными вещами — выносят их в открытый космос и фотографируются.
Выход начался 27 мая в 17:17 по московскому времени. Кудь-Сверчков и Сергей Микаев установили на модуле «Звезда» аппаратуру прибора «Солнце терагерц» — радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне.
Затем космонавты перешли к демонтажу кассеты из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». В рамках этого эксперимента в условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно-лучевой эпитаксии выращивают полупроводники. Роборука ERA перенесла одного из космонавтов на модуль «Наука», откуда он заберёт кассету с выращенными кристаллами арсенида галлия.
Также космонавты должны забрать с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провёл в открытом космосе почти пять лет. Учёным предстоит узнать, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие вакуума и радиации.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин наградил космонавта Александра Горбунова звездой Героя России. Церемония прошла в Кремле. Горбунов также получил почётное звание «лётчик-космонавт Российской Федерации». Он входил в экипаж миссии Crew-9 с сентября 2024 года по март 2025 года.
