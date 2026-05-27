Космонавт передал маме послание, надев шапку перед выходом в открытый космос

Затем космонавты перешли к демонтажу кассеты из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». В рамках этого эксперимента в условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно-лучевой эпитаксии выращивают полупроводники. Роборука ERA перенесла одного из космонавтов на модуль «Наука», откуда он заберёт кассету с выращенными кристаллами арсенида галлия.