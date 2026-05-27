Юрист ответил, кто несет ответственность за разбитый товар в магазине

Продавец не имеет права требовать оплату товара, который был поврежден покупателем случайно в магазине. Об этом сообщил «Абзацу» юрист Александр Манько.
— Если человек поскользнулся на мокром полу, его толкнули, товар стоял слишком близко или неустойчиво — это случайная ситуация и платить покупатель не обязан. Во всех этих случаях магазин сам создал условия для порчи своего имущества, — пояснил специалист.
Он уточнил, что при умышленном повреждении товара, возместить стоимость все же придется. При этом, продавец сможет получить деньги после обращения в суд и определения суммы компенсации.
KP.RU рассказал, что отказ продавца принять возвращаемый товар без бумажного чека является неправомерным. Также незаконным является и требование охраны магазина продемонстрировать содержимое личных вещей покупателя.