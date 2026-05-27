Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист ответил, кто несет ответственность за разбитый товар в магазине

Юрист Манько: вина за разбитый покупателем товар может лежать на продавце.

Источник: Комсомольская правда

Продавец не имеет права требовать оплату товара, который был поврежден покупателем случайно в магазине. Об этом сообщил «Абзацу» юрист Александр Манько.

— Если человек поскользнулся на мокром полу, его толкнули, товар стоял слишком близко или неустойчиво — это случайная ситуация и платить покупатель не обязан. Во всех этих случаях магазин сам создал условия для порчи своего имущества, — пояснил специалист.

Он уточнил, что при умышленном повреждении товара, возместить стоимость все же придется. При этом, продавец сможет получить деньги после обращения в суд и определения суммы компенсации.

KP.RU рассказал, что отказ продавца принять возвращаемый товар без бумажного чека является неправомерным. Также незаконным является и требование охраны магазина продемонстрировать содержимое личных вещей покупателя.