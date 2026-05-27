Малооблачно и без осадков: погода в Калининградской области 28 мая

Днём в четверг, 28 мая, в Калининградской области малооблачно, осадков не ожидается. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +17°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер северо-западный, 5 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +14°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +17°C, на востоке региона +18°C и небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг безоблачно. Температура утром будет на уровне +12,8°C, днём прогреется до +15,2°C, вечером опустится до +9,1°C. Влажность составит до 69% в вечерние и утренние часы, давление — 765 мм.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Днём местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный ночью 5−10 м/с, днём 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днём +12…+17°С. Видимость 4−7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём «Калининграде и области +14…+16°С (на юге региона до +17°С), у побережья до +13…+15°С. В Калининграде, на западе и у побережья — ясно/малооблачно, в континентальной части региона малооблачно/переменная облачность и на востоке возможны кратковременные ливни (местами с мелким градом/ледяной крупой)».