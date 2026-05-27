Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен инициировать принятие новой конституции страны после парламентских выборов.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен инициировать принятие новой конституции страны после парламентских выборов, которые состоятся в июне этого года.

«Вопрос конституции — это наша внутренняя повестка. В нашей повестке с 2020 года стоял вопрос принятия новой конституции. Это положение включено в предвыборную программу нашей партии “Гражданский договор”. И мы говорим, что после предстоящих выборов и формирования большинства мы инициируем принятие новой конституции», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу «Армения».

Пашинян отметил, что, по его мнению, принятие конституции «путём референдума укрепит органическую связь между жителями Армении и государством».

Напомним, Пашинян анонсировал безвизовый режим между Арменией и ЕС. Он заявил, что «либерализация визового режима произойдёт не позднее чем через два года».

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который прокомментировал планы Армении вступить в Евросоюз, для многих стран членство в ЕС остаётся несбыточной мечтой.

Песков заявил, что Армения остаётся в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и примет участие в саммите организации, который состоится в Астане.

