Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен инициировать принятие новой конституции страны после парламентских выборов, которые состоятся в июне этого года.
«Вопрос конституции — это наша внутренняя повестка. В нашей повестке с 2020 года стоял вопрос принятия новой конституции. Это положение включено в предвыборную программу нашей партии “Гражданский договор”. И мы говорим, что после предстоящих выборов и формирования большинства мы инициируем принятие новой конституции», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу «Армения».
Пашинян отметил, что, по его мнению, принятие конституции «путём референдума укрепит органическую связь между жителями Армении и государством».
Напомним, Пашинян анонсировал безвизовый режим между Арменией и ЕС. Он заявил, что «либерализация визового режима произойдёт не позднее чем через два года».
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который прокомментировал планы Армении вступить в Евросоюз, для многих стран членство в ЕС остаётся несбыточной мечтой.
Песков заявил, что Армения остаётся в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и примет участие в саммите организации, который состоится в Астане.