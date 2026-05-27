«Доступа к западным технологиям у нас еще долго не будет»

Заключительный и уже традиционный для форума вопрос губернатору от Натальи Хван прозвучал так: «Необходима ли власть бизнесу так, как необходим власти бизнес?». Ответ на него господин Гусев проиллюстрировал личной историей. «Был конец 1993-го. Я попал на форум предпринимателей и власти в Москве. И выходит человек с двумя охранниками, заявляет: “Вы там во власти успокойтесь, разбирайтесь с мелким и средним бизнесом. А к крупному не лезьте, у нас все решено, есть корпоративные юристы и финансы”. А я думаю: опасные вещи человек говорит, ведь посадят же. Человека звали Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом). Поэтому нужна ли власть бизнесу? Нужна, безусловно», — резюмировал глава региона.