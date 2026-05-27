В РФ могут сделать невозможной покупку рецептурных препаратов без электронного рецепта: об инициативе

В России разрабатывают проект, суть которого сделать электронными рецепты на рецептурные препараты. Соответствующие лекарства нельзя будет приобрести с помощью бумажного доказательства. Рецепт обязательно должен быть представлен в электронном виде. Об инициативе Минздрава рассказала в ходе открытого диалога в Совфеде глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Она указала на осуществляемые на территории страны продажи рецептурных препаратов без рецепта. Законопроект сможет исправить ситуацию, добавила глава Росздравнадзора.
«Сейчас отрабатывается механизм, Министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецепта», — уточнила Алла Самойлова.
В РФ между тем предложили поддержать медиков. Рассматриваемый в ГД законопроект предполагает установление единого минимального стандарта зарплаты медработников. Заработок врачей, считают депутаты, должен составлять не менее 150% от средней региональной зарплаты.