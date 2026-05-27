«Единая Россия» призвала найти подход при использовании ИИ студентами

«Единая Россия» призвала не оценивать курсовые и дипломные работы студентов только на основании их проверки через информационные системы, сообщает пресс-служа партии.
«Единая Россия» провела круглый стол с участием преподавателей, студентов, работодателей и экспертов. Поводом стали обращения обучающихся вузов, которые не могут сдать выпускные квалификационные работы (ВКР) из-за якобы использованных в них текстов, сгенерированных ИИ.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что ИИ активно входит в образовательную среду, а единых правил его применения пока нет.
«Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка. Наша встреча — сигнал преподавательскому сообществу о том, что должна быть организована комплексная работа и взвешенный подход. Чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы», — сказал он.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал предложение «по содержательно-смысловой и нормативно-правовой рамке» использования ИИ в образовательном процессе в вузах. Он отметил, что информационные системы можно воспринимать только как дополнительный инструмент, а основную оценку должен давать конкретно преподаватель или экзаменационная комиссия.
Как заявил министр, доля сгенерированного ИИ текста студенческих работ в последние годы растет. Лидерами — до 60% такого текста — стали экономические специальности.
Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин сообщил, что в рамках Совета по инновационному и технологическому развитию идет работы над новой Народной программой. «Будем создавать законодательные условия для эффективного и безопасного внедрения технологий искусственного интеллекта», — подчеркнул он.
В апреле Фальков заявлял, что ИИ неизбежно придет в российскую систему высшего образования и многое в ней изменит.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».