Стало известно, чем грозит хождение босиком

Прогулки босиком могут обернуться не только травмой или порезом, но и серьезным заражением. Почему важно защищать ступни, сообщил «Абзацу» врач общей практики Андрей Кондрахин.
— Самое опасное и неприятное — то, что мы можем получить столбняк. Он практически не лечится, это смертельное заболевание для человека. Еще хочу обратить внимание на то, что есть бешенство, которое передается через слюну. Если это место дикое и животные там прохаживаются, такая вероятность тоже может быть, — отметил медик.
Врач назвал еще одно опасное заболевание — газовая гангрена. Дело в том, что в земле живет большое количество микроорганизмов, что увеличивает вероятность возникновения воспалений и некроза.
KP.RU отметил, что ходить без обуви лучше всего по мягкой поверхности — песку, траве или мелкой гальке. При этом стопу нужно ставить с пятки на носок, перенося вес на внешнюю сторону подошвы. Для короткой утренней стимуляции можно использовать массажные тапочки или стельки, но постоянно их носить нельзя из-за риска травм. При этом ходьба босиком противопоказана при трещинах, мозолях, диабете, ожирении и болезнях сосудов — это грозит инфекцией и даже гангреной.