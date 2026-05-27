Стало известно, чем грозит хождение босиком

KP.RU отметил, что ходить без обуви лучше всего по мягкой поверхности — песку, траве или мелкой гальке. При этом стопу нужно ставить с пятки на носок, перенося вес на внешнюю сторону подошвы. Для короткой утренней стимуляции можно использовать массажные тапочки или стельки, но постоянно их носить нельзя из-за риска травм. При этом ходьба босиком противопоказана при трещинах, мозолях, диабете, ожирении и болезнях сосудов — это грозит инфекцией и даже гангреной.