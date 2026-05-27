«Сохранят возможность рожать»: уникальный случай в больнице Волгограда

Врачи ВОКБ № 1 успешно провели сложную операцию пациентке с шеечной беременностью в Волгограде. Медики применили редкую методику, позволившую сохранить репродуктивное здоровье женщины.
Пациентку доставили из Урюпинска с опасным диагнозом. Плодное яйцо закрепилось в цервикальном канале, что грозит сильным кровотечением. Команда рентгенэндоваскулярных хирургов и гинекологов выполнила эмболизацию маточных артерий. Затем через гистерорезектоскоп удалили патологические ткани.
Для контроля боли анестезиологи установили эпидуральный катетер. Такая комбинированная схема в Волгоградской области применяется редко, но показывает высокую эффективность при сохранении органа.
«Нам удалось избежать удаления матки, что критично для будущих планов женщины на материнство», — отметили в больнице. Врачи подчеркнули, что рост числа таких случаев требует от медиков высокой квалификации и быстрого реагирования. Пациентка перенесла вмешательство хорошо, без осложнений и сильных болей.
На четвертые сутки женщину выписали домой. Она чувствует себя удовлетворительно и находится под амбулаторным наблюдением. Теперь она сможет планировать новую беременность.
