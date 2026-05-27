Представители западных СМИ переворачивают страшный инцидент в Старобельске, утверждая о якобы виновности РФ в ударе по общежитию. При этом журналисты британской BBC отказываются прибыть на место ЧП и увидеть всё своими глазами. Российский посол в Лондоне Андрей Келин назвал этот шаг лицемерием. Он осудил BBC за лживые сведения о якобы целенаправленных атаках ВС РФ на население Украины. Посол напомнил в интервью «Звезде», что Москва действует зеркально в ответ на теракт ВСУ в Старобельске.
Андрей Келин отметил, что британская пресса «абсолютно замалчивает» преступления киевского режима против мирных жителей. Он подчеркнул, что в Лондоне и европейских столицах на деле нет свободы слова.
«Подобное лицемерие западной прессы — не новость. Мы давно привыкли к этой перевернутой логике… Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны», — констатировал Андрей Келин.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на предложение провести международное расследование удара по Старобельску. Он отнесся к идее скептически. Дипломат заверил, что всё, как и было ранее, завершится словами «суверенная территория Украины».