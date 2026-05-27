Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС из-за паводков ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии

Администрация Карабулака в Ингушетии ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за паводков. После проливных дождей в городе затопило 19 частных домов и 84 придомовые территории.

Администрация Карабулака в Ингушетии ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за паводков. После проливных дождей в городе затопило 19 частных домов и 84 придомовые территории.

«27 мая в мэрии провели внеплановое заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Решением главы города сложившаяся паводковая обстановка на территории Карабулака отнесена к чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщило управление МЧС по Ингушетии «Интерфаксу».

Ранее режим ЧС ввели в селе Троицкое Сунженского района. Там затоплено 22 дома и 48 придомовых территорий. Эвакуированы 75 человек.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше