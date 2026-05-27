Жителя Ростова осудили на 21 год колонии по делу о госизмене и терроризме

По версии следствия, с февраля по апрель 2024 года Шиляев согласился забрать из тайника и перепрятать взрывчатые вещества и взрывные устройства. 16 апреля 2024 года он извлек содержимое схрона и переместил его в другое место, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.