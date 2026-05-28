«Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций и впервые выиграл еврокубок

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Футболисты английского «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 обыграли испанский «Райо Вальекано» в финальном матче Лиги конференций. Встреча прошла в германском Лейпциге.
Мяч на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.
«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований. «Кристал Пэлас» и французским «Лионом» на тот момент владел американец Джон Текстор. УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона», который занял шестое место в чемпионате Франции, а английская команда получила право выступить в Лиге конференций.
«Кристал Пэлас» впервые стал обладателем еврокубка. Лондонскую команду тренирует австрийский специалист Оливер Гласнер, под руководством которого германский «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы сезона-2021/22. «Райо Вальекано» впервые играл в финале еврокубка. Клуб на завоевал ни одного титула в своей истории.
Лига конференций была основана в 2021 году. В финале прошлого розыгрыша лондонский «Челси» обыграл испанский «Бетис» (4:1). Также из английских клубов в соревновании побеждал «Вест Хэм» в 2023 году. Кроме того, триумфаторами турнира становились итальянская «Рома» (2022) и греческий «Олимпиакос» (2024). Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения, которое длится с 2022 года.