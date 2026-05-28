«Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций и впервые выиграл еврокубок

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований. «Кристал Пэлас» и французским «Лионом» на тот момент владел американец Джон Текстор. УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона», который занял шестое место в чемпионате Франции, а английская команда получила право выступить в Лиге конференций.