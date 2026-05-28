Что можно и нельзя делать в Пахомов день 28 мая, который называют теплый день

Православная церковь 28 мая вспоминает святых Пахомия Великого, а также Пахомия Нерехтского. В народе празднуют Пахомов день. Однако есть еще одно название — теплый день. Все дело в том, что с указанной даты устанавливалась теплая погода.
Что нельзя делать 28 мая.
Не следует разбрасывать вещи. Подобное может грозить финансовыми сложностями. Нельзя вытираться чужим полотенцем. Как считали предки, можно на себя забрать проблемы другого человека. А еще незамужним девушкам не стоит рассказывать о своих планах — они не сбудутся.
Что можно делать 28 мая.
По традиции, в названный день проводили генеральную уборку, а также занимались бытовыми делами. Вместе с тем было принято досеивать лен и пшеницу.
Согласно приметам, большое количество паутины предсказывает жаркое лето. В том случае, если 28 мая теплая погода, то лето будет жарким.
Ранее синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.
Кстати, мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.