Что можно, а что нельзя делать в День Пахома Тёплого 28 мая 2026 года

Не берите чужое полотенце (Самый строгий запрет!). Даже если очень нужно вытереть руки. Считается, что вместе с водой на полотенце переходят чужие проблемы, грехи и болезни. Не берите деньги из рук в руки. Это касается любой передачи: зарплата, возврат долга, сдача в магазине. Кладите деньги на стол или прилавок. Вместе с купюрами можно «перехватить» чужие долги и финансовые трудности. Не жалуйтесь на супруга (у) и не выносите «сор из избы». Ссоры и выяснения отношений в этот день могут затянуться на целый год. Все плохие слова вернутся бумерангом. Не делитесь планами. Особенно личными (о замужестве, переезде, крупной покупке). Завистливое слово может «сглазить» удачу, и задуманное не сбудется. Молчание — золото. Не оставляйте беспорядок и немытую посуду. Крошки со стола должны быть сметены идеально, иначе «в закромах будут одни крохи». Грязь в доме выметает деньги. Не начинайте важных дел и дальних поездок после полудня. Любые посадки в огороде после 12:00 (кроме пшеницы) пропадут. Дорога будет неудачной. Не надевайте одежду задом наперед или с чужого плеча. Это сулит неприятности, а чужая обувь может «принести» болезни хозяина. Не шейте и не вышивайте. Существует поверье: «Кто на Пахома шьёт, тот дорогу к счастью зашивает».Не принимайте подарки от незнакомцев и не поднимайте находки на улице. Это могут быть «подклады» на порчу или сглаз.