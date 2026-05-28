Что можно, а что нельзя делать в День Пахома Тёплого 28 мая 2026 года

28 мая 2026 года — день не простой. Это не только профессиональный праздник пограничников, но и важная дата в православном и народном календаре. В этот день Церковь чтит сразу двух святых Пахомиев (Великого и Нерехтского) и благоверного царевича Димитрия Угличского.
В народе эту дату ласково называют Пахом Теплый (Бокогрей) — считается, что именно сегодня холодные ветра окончательно сменяются настоящим летним теплом. Чтобы лето было щедрым, а в доме царила гармония, нужно знать, что категорически запрещено, а что — жизненно необходимо.
ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 МАЯ.
Нарушение этих правил, по поверьям, грозит убытками, болезнями и ссорами на весь год:
Не берите чужое полотенце (Самый строгий запрет!). Даже если очень нужно вытереть руки. Считается, что вместе с водой на полотенце переходят чужие проблемы, грехи и болезни. Не берите деньги из рук в руки. Это касается любой передачи: зарплата, возврат долга, сдача в магазине. Кладите деньги на стол или прилавок. Вместе с купюрами можно «перехватить» чужие долги и финансовые трудности. Не жалуйтесь на супруга (у) и не выносите «сор из избы». Ссоры и выяснения отношений в этот день могут затянуться на целый год. Все плохие слова вернутся бумерангом. Не делитесь планами. Особенно личными (о замужестве, переезде, крупной покупке). Завистливое слово может «сглазить» удачу, и задуманное не сбудется. Молчание — золото. Не оставляйте беспорядок и немытую посуду. Крошки со стола должны быть сметены идеально, иначе «в закромах будут одни крохи». Грязь в доме выметает деньги. Не начинайте важных дел и дальних поездок после полудня. Любые посадки в огороде после 12:00 (кроме пшеницы) пропадут. Дорога будет неудачной. Не надевайте одежду задом наперед или с чужого плеча. Это сулит неприятности, а чужая обувь может «принести» болезни хозяина. Не шейте и не вышивайте. Существует поверье: «Кто на Пахома шьёт, тот дорогу к счастью зашивает».Не принимайте подарки от незнакомцев и не поднимайте находки на улице. Это могут быть «подклады» на порчу или сглаз.
✅ ЧТО МОЖНО И НУЖНО СДЕЛАТЬ.
Чтобы привлечь удачу и богатый урожай:
Погрейтесь на солнышке. Пахом Теплый свое название оправдывает. Считается: какая погода 28 мая — таким будет и всё лето. Посейте пшеницу, лен, овес и… огурцы! Наши предки говорили: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». Это последний день для посадки яровых. А вот огурцы, посаженные в этот день, вырастут крепкими и не будут горчить (НО! Если 28 мая выпадает на среду или пятницу — огурцы не сажают, будет пустоцвет).Привлеките пчел. Расставьте между грядками блюдца со сладкой водой, чтобы опыление было лучше. Наведите порядок. Генеральная уборка, сжигание старого мусора, ремонт инвентаря — это привлекает достаток. Помолитесь святому царевичу Димитрию. Ему молятся об исцелении глазных болезней, о защите от несправедливости и наветов. Также просите защиты для детей. Устройте семейный обед на свежем воздухе. Благодарите землю за тепло — это укрепит родственные связи.