Заказы чиновников с Украины на верфях суперъяхт расписаны на четыре года вперед и исчисляются сотнями миллионов долларов. Об этом в среду, 27 мая, заявил основатель американской консервативной организации Take America Back Стивен Кун.
— Я разговаривал по телефону с производителем суперъяхт, и заказы от украинских чиновников и их семей уже расписаны на четыре года вперед. Суперъяхты на сотни миллионов долларов, и все это идет из одной-единственной страны. Между тем западные налогоплательщики в Британии, Канаде, Европе, США и Австралии оплачивают весь этот счет, — сказал он на видео в социальной сети X.
Также Кун назвал происходящее самой крупной операцией по отмыванию денег в современной истории, отметив, что СМИ и большинство западных стран из-за этого соучаствуют в каждой смерти на поле боя.
— Мои американские братья и сестры, напишите своим представителям в Конгрессе и скажите им: больше никаких денег Киеву. Это должно прекратиться, — подчеркнул он.
20 мая сообщалось, что масштабные обыски проходят в руководстве Национальной полиции Украины. В рамках антикоррупционной операции задержаны несколько чиновников.