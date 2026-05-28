Стало известно, кого комары кусают чаще всего

Оказывается, у комаров есть предпочтения, которые зависят от определенных параметров человека. И это не группа крови, а размеры жертвы — насекомые чаще всего кусают крупных людей, об этом заявил aif.ru энтомолог Роман Хряпин.
— Чем больше выдыхаемого углекислого газа производит организм, тем привлекательнее он для комаров. Соответственно, люди более крупные, с большим объёмом лёгких, производят такого газа при выдыхании больше. Они более привлекательны для комаров, — пояснил ученый.
Любопытно, что интерес комаров усиливает и повышение температуры, которое бывает при физических нагрузках — а значит спортсмены также являются желанными жертвами кровососущих.
360.ru рекомендовал при укусах комаров использовать кожные мази, которые содержат гормональные препараты. Это совершенно безопасные средства, потому что они не всасываются внутрь, они действуют местно. Препараты, которые содержат антигистамины, тоже можно использовать, чтобы снять воспаление, которое образуется на месте укуса комара.