В России призвали ввести перерывы во время сдачи ЕГЭ

KP.RU писал, что Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ на 2026/27 учебный год по предметам, которые необходимы для приема на обучение в подведомственных учебных заведениях. Минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42, 40 баллов по математике, литературе, физике и географии. Порог в 45 баллов установлен на ЕГЭ по информатике, 39 — по химии и биологии, 35 и 38 баллов по иностранному языку и истории.