В России призвали ввести перерывы во время сдачи ЕГЭ

Выпускникам необходимо давать возможность отдохнуть во время сдачи ЕГЭ, так как экзамен может длиться несколько часов. Такое предложение озвучил в беседе с «Абзацем» сопредседатель всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский.
— Если экзамен длится четыре часа, будьте любезны сделать перерыв, в течение которого ребенок может подышать свежим воздухом, съесть шоколадку, принять лекарства, перезагрузиться, — сказал общественник.
Он добавил, что продолжительность такого перерыва должна составлять не менее 20 минут.
KP.RU писал, что Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ на 2026/27 учебный год по предметам, которые необходимы для приема на обучение в подведомственных учебных заведениях. Минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42, 40 баллов по математике, литературе, физике и географии. Порог в 45 баллов установлен на ЕГЭ по информатике, 39 — по химии и биологии, 35 и 38 баллов по иностранному языку и истории.