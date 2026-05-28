Россиянам рассказали, как провести тест на старение организма в домашних условиях

Простой тест со стулом, выполненный в домашних условиях, поможет определить уровень старения организма и заподозрить развитие серьезных заболеваний. Об этом рассказала aif.ru кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт.
— Когда человек садится на стул, используется очень большое количество мышц, которые поддерживают наше тело. Их слабость говорит о снижении физических возможностей, утрате баланса и развитии процесса старения, — пояснила доктор.
Медик пояснила, что для выполнения теста нужно замерить время, за которое вы можете пять раз подряд встать со стула и снова сесть без помощи рук. Если показатель составил более 10 секунд — уже необходимо добавить физическую нагрузку. А показатель более 15 секунд говорит о высоком риске проблем с активностью и мобильностью в ближайшие годы.
Телеканал «Царьград» сообщил, что регулярный режим сна может замедлять биологическое старение. Ученые выяснили, что стабильность суточного ритма сна и бодрствования связана с более медленными темпами старения на клеточном уровне.