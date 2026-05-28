Синоптик Ильин допустил выпадение снега в Подмосковье до конца недели

До лета остались считанные дни, а природа продолжает преподносить сюрпризы жителям центральной России. Так, не исключено, что на этой неделе в Подмосковье выпадет снег, об этом сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
— В условиях влияния циклона, когда температура у земли падает, могут возникать облака, дающие осадки. Местами в Московской области может пройти снег, — предупредил метеоролог.
По его словам, в целом, в столице на текущей неделе будет устойчивая погода — дневные температуры будут держаться в пределах от +9 до +18 градусов.
360.ru рассказал, что до конца весны погода в Москве будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди. По ночам +1…+6, в дневные часы +9…+14. В пределах города разброс температур составил пять градусов.