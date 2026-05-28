Врач перечислила продукты, которые заменят аптечные витамины

Гастроэнтеролог Слюняева: печень, треска и шиповник могут заменить БАДы.

Источник: Комсомольская правда

Аптечные витамины можно заменить продуктами, которые содержат в своем составе большое количество полезных веществ. Об этом заявила в разговоре с aif.ru гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

— Синтетические витамины можно заменить природными аналогами. Так, витамин D содержится в печени трески, скумбрии, куриных яйцах. Витамином А богаты говяжья печень, сливочное масло, витамин C в большом количестве содержится в шиповнике, облепихе, — перечислила врач.

Она отметила, что железа много в субпродуктах и гречке, а квашеная капуста и кефир производят витамины, которые улучшают микрофлору кишечника.

Телеканал «Царьград» перечислил 10 продуктов, которые ученые разных стран признают самыми полезными: гречневая крупа, грибы, оливковое масло, рыба и морепродукты, зеленый чай, авокадо, черный шоколад, сыр, натуральный йогурт и зеленые овощи.