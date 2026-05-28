Кабмин обсудит утверждение регламента о безопасности химической продукции

Министры также рассмотрят соглашение между правительствами России и Киргизии о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в странах.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство РФ соберется на традиционное заседание под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 28 мая. В повестку включен, в том числе, вопрос утверждения технического регламента «О безопасности химической продукции».

В кабмине уточнили, что разработка такого регламента направлена на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, животных и растений, имущества, охраны окружающей среды.

Кроме того, министры обсудят исполнение бюджетов Социального фонда России, а также Федерального фонда медицинского страхования.

Помимо этого, планируется рассмотреть соглашение между правительствами России и Киргизии о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в странах.

Также в повестке заседания вопрос предоставления финансовой поддержки бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья и вопрос предоставления субсидии Белгородской области на организацию и отдыха и оздоровления детей, проживающих в регионе.

Еще один документ направлен на упрощение процедуры внесения сведений о гидротехническом сооружении IV класса ответственности в Российский регистр гидротехнических сооружений.

Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы.
