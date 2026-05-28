Главные новости за 28 мая. Ростов

В Ростове-на-Дону несколько человек получили травмы в результате падения деревьев и крупных веток на фоне сильного ветра. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате непогоды повреждения получили автомобили.