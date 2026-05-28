Критерии оценки эффективности автошкол начали действовать

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Перечень показателей и критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий, начал действовать в России. Это следует из приказа МВД РФ, который вступил в силу.
«Настоящий приказ вступает в силу с 28 мая 2026 года», — говорится в документе.
Автошколы, осуществляющие профессиональное обучение водителей транспортных средств, будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки, от общего количества выпускников данной организации, сдававших данные испытания, а также доле теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди и произошедших из-за нарушений ПДД выпускниками — начинающими водителями, на 1 тыс. выпускников — начинающих водителей.
Формирование перечня показателей оценки эффективности в соответствии с установленными критериями будут осуществлять один раз в год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Первые отчеты планируется начать с оценки эффективности профессионального обучения за 2027 год.