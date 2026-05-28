Путин поздравил россиян с Днем пограничника

В России 28 мая празднуют День пограничника. В связи с этим с поздравительными словами выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что защитники рубежей страны на протяжении всей истории Отечества отстаивают интересы государства. Поздравление Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.
Президент России поздравил с профессиональным праздником личный состав, гражданский персонал и ветеранов погранслужбы ФСБ. Он уточнил, что профессионалы верой и правдой служат Родине и народу.
«Желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова — вашим родным и близким», — отметил Владимир Путин.