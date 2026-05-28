Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я надел шапку»: Российский космонавт передал маме шутливое послание прямо из открытого космоса

Российский космонавт из открытого космоса передал маме послание.

Источник: Комсомольская правда

Российские космонавты 27 мая впервые в этом году вышли в открытый космос. Они установили необходимую для исследований аппаратуру и провели операцию по экспериментам «Биориск» и «Экран-М». Выход в открытое пространство успешно завершен. Один из космонавтов — Сергей Кудь-Сверчков — в ходе операции передал послание на Землю, следует из трансляции Роскосмоса.

Участник миссии написал на листе: «Мама, я надел шапку». Такое теплое послание зафиксировали в прямой трансляции.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков направил маме послание. Фото: кадр трансляции «Роскосмоса».

Продолжительность внекорабельной деятельности должна была составить 5 часов 27 минут. Космонавты справились с выполнением задач за 6 часов 6 минут.

Перед ними стояла цель — установить оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц», с помощью которого ученые будут изучать солнечные вспышки. Космонавтам также предстояло забрать контейнер с биоматериалом, который почти пять лет находился в открытом космосе.