«Я надел шапку»: Российский космонавт передал маме шутливое послание прямо из открытого космоса

Российские космонавты 27 мая впервые в этом году вышли в открытый космос. Они установили необходимую для исследований аппаратуру и провели операцию по экспериментам «Биориск» и «Экран-М». Выход в открытое пространство успешно завершен. Один из космонавтов — Сергей Кудь-Сверчков — в ходе операции передал послание на Землю, следует из трансляции Роскосмоса.