«Я надел шапку»: Российский космонавт передал маме шутливое послание прямо из открытого космоса

Российские космонавты 27 мая впервые в этом году вышли в открытый космос. Они установили необходимую для исследований аппаратуру и провели операцию по экспериментам «Биориск» и «Экран-М». Выход в открытое пространство успешно завершен. Один из космонавтов — Сергей Кудь-Сверчков — в ходе операции передал послание на Землю, следует из трансляции Роскосмоса.
Участник миссии написал на листе: «Мама, я надел шапку». Такое теплое послание зафиксировали в прямой трансляции.
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков направил маме послание. Фото: кадр трансляции «Роскосмоса».
Продолжительность внекорабельной деятельности должна была составить 5 часов 27 минут. Космонавты справились с выполнением задач за 6 часов 6 минут.
Перед ними стояла цель — установить оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц», с помощью которого ученые будут изучать солнечные вспышки. Космонавтам также предстояло забрать контейнер с биоматериалом, который почти пять лет находился в открытом космосе.