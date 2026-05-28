Кудь-Сверчков вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку»

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков вышел в открытый космос, показав записку «Мама, я надел шапку», следует из трансляции Роскосмоса.

Источник: Аргументы и факты

Космонавт показал записку во время выхода в космос.

Кроме того, в открытый космос вышел космонавт Сергей Микаев. Это второй выход в космос в карьере Кудь-Сверчкова и первый у Микаева. Продолжительность этого выхода составит пять часов 27 минут.

Космонавты установили аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц», который касается изучения солнечных вспышек. Это было сделано на модуле «Звезда».

Кудь-Сверчков и Микаев переместились на модуль «Наука», где работают в рамках эксперимента «Экран-М» по выращиванию полупроводниковых кристаллов.

Напомним, Роскосмос показал кадры первого выхода российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева в открытый космос с борта Международной космической станции. В госкорпорации заявили, что космонавтам предстоит забрать контейнер эксперимента «Биориск», где почти пять лет находились бактерии, семена и цисты ракообразных.