Пашинян: Армения может получить газ за счет его транзита через республику

Армения может получить газ за счет его транзита через территорию страны. Об этом в среду, 27 мая, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, транзит топлива будет осуществляться в рамках проекта маршрута транспортного коридора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа (TRIPP), соединяющего части Азербайджана через армянскую Сюникскую область.
— Через территорию Армении в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику, — заявил армянский лидер на предвыборном митинге в Котайкской области, передает ТАСС.
Ранее Никол Пашинян ответил на предполагаемые угрозы со стороны РФ относительно пересмотра соглашений о беспошлинных поставках газа. Он заявил о том, что его страна станет настолько богатой, что высокие цены на газ не будут представлять проблемы.
СМИ писали, что Москва предупредила Ереван о готовности приостановить соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если та продолжит процесс вступления в Евросоюз.