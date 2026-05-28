Названы самые опасные для психики детей игры

Психике детей вредят компьютерные игры, которые максимально погружают пользователя в иллюзорный мир. Об этом сообщил в беседе с изданием aif.ru психолог Михаил Хорс.
— Самые вредные для неокрепшей психики игры — те, что предлагают максимальное погружение. Чем реалистичнее игра, тем больше она вредит психике. Появились 3D, 4D игры, которые детей все сильнее утаскивают в эту виртуальную реальность, — считает специалист.
Психолог добавил, что во время игры ребенок часто отключает рациональное мышление. Итогом становится глубокая зависимость, при которой реальный мир теряет краски.
360.ru отметил, что на подростка спокойно относящегося к играм, киберспорт не окажет пагубного влияния, а поможет развить полезные навыки. Если будет дозирован и не помешает изучению других дисциплин. Как, например, шахматы. А те, кто склонен к игромании, будут играть и без уроков. Подобное характерно для детей нервных родителей или из неблагополучных семей, тех, кому не уделяют достаточно внимания.