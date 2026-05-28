Анна Асти отсудила 400 тысяч рублей за хит «По барам» на татарском языке

Певица требовала миллион, но суд снизит требования больше, чем в два раза.

Источник: Комсомольская правда

Анна Асти отсудила за кавер своего хита «По барам» на татарском языке 400 тысяч рублей. Музыкальный лейбл певицы ООО «Феникс Мьюзик» обратился в суд из-за нарушения авторских прав. Изначально в качестве компенсации с популярного видеопортала и Сабины Алиевой требовали один миллион рублей.

Певица была возмущена, когда увидела кавер своей песни на татарском языке. В итоге решила наказать администратора канала, где опубликован кавер.

А началось все с того, что песню на татарском исполнила заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева, это было в проекте «Музлофт-Тур», который ведет Стас Ярушин. Узнав об иске, Ярушин признавался, что удивлен таким шагом Анны Асти, пишет Super.ru.

В первоначальном иске именно актер был ответчиком и музыкальный лейбл певицы требовал с него компенсацию. Но в последствии актеру удалось доказать, что его вины тут нет. Владелец видеосервиса, где было размещено видео кавера, тоже избежал ответственности.

А вот Сабина Алиева оказалась крайней, артистка признал, что нарушила авторские права, но назвала сумму компенсации необоснованно завышенной. Платить миллион она отказалась.

Суд тоже счет сумму очень высокой, и снизил выплаты звезде до 400 тысяч рублей. К тому же, Алиева должна оплатить госпошлину в размере 22 тысяч рублей. Но решение пока не вступило в законную силу, Гульназ Асаева может его обжаловать.