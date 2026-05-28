Анна Асти отсудила 400 тысяч рублей за хит «По барам» на татарском языке

Анна Асти отсудила за кавер своего хита «По барам» на татарском языке 400 тысяч рублей. Музыкальный лейбл певицы ООО «Феникс Мьюзик» обратился в суд из-за нарушения авторских прав. Изначально в качестве компенсации с популярного видеопортала и Сабины Алиевой требовали один миллион рублей.
Певица была возмущена, когда увидела кавер своей песни на татарском языке. В итоге решила наказать администратора канала, где опубликован кавер.
А началось все с того, что песню на татарском исполнила заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева, это было в проекте «Музлофт-Тур», который ведет Стас Ярушин. Узнав об иске, Ярушин признавался, что удивлен таким шагом Анны Асти, пишет Super.ru.
В первоначальном иске именно актер был ответчиком и музыкальный лейбл певицы требовал с него компенсацию. Но в последствии актеру удалось доказать, что его вины тут нет. Владелец видеосервиса, где было размещено видео кавера, тоже избежал ответственности.
А вот Сабина Алиева оказалась крайней, артистка признал, что нарушила авторские права, но назвала сумму компенсации необоснованно завышенной. Платить миллион она отказалась.
Суд тоже счет сумму очень высокой, и снизил выплаты звезде до 400 тысяч рублей. К тому же, Алиева должна оплатить госпошлину в размере 22 тысяч рублей. Но решение пока не вступило в законную силу, Гульназ Асаева может его обжаловать.