Экс-премьер Польши Миллер заявил об оскорблении Варшавы Зеленским

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил украинского президента Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы.

Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА*».

— Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции, — написал он в социальной сети X.

Политик назвал решение украинских властей чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.

Участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН** Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею перезахоронения останков украинских националистов в Киеве, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно опасаться духа своего деда, который прошел Великую Отечественную войну. Он обратил внимание на то, что даже в ФРГ, где и так «хватает нацистов», «не рискуют затевать государственную сакрализацию Шикльгрубера, Бормана, Геринга, Гиммлера и Геббельса».

*Запрещенная в России экстремистская организация.

**Запрещенная в РФ террористическая организация.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше