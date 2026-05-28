Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил украинского президента Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы.
Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА*».
— Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции, — написал он в социальной сети X.
Политик назвал решение украинских властей чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.
Участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН** Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею перезахоронения останков украинских националистов в Киеве, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно опасаться духа своего деда, который прошел Великую Отечественную войну. Он обратил внимание на то, что даже в ФРГ, где и так «хватает нацистов», «не рискуют затевать государственную сакрализацию Шикльгрубера, Бормана, Геринга, Гиммлера и Геббельса».
*Запрещенная в России экстремистская организация.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.