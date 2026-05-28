Назван неочевидный симптом начала рассеянного склероза

Невролог Макшаков: падение зрения на один глаз — признак рассеянного склероза.

Источник: Комсомольская правда

Рассеянный склероз, поражающий мозг и нервную систему, может быть диагностирован даже в молодом возрасте. О том, как заподозрить болезнь, сообщил aif.ru врач-невролог Глеб Макшаков.

— Одним из частых первых проявлений может быть резкое ухудшение зрения на один глаз. Если нарушение продолжается больше суток, это повод обратиться к неврологу, — заявил доктор.

Он уточнил, что также у пациентов наблюдается снижение функций: человек теряет чувствительность, силу, координацию. При этом, наиболее распространённой считается форма заболевания, при которой периоды ухудшения сменяются стабилизацией состояния.

360.ru рассказал, что рассеянный склероз молодеет с каждым годом — первые симптомы часто появляются в 25−40 лет, разрушая планы и карьеру. Он возникает, когда иммунная система ошибочно атакует оболочку нервных волокон, нарушая связь между мозгом и телом.