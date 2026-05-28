В Думе выступили против увеличения максимально разрешенной скорости на трассах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Увеличивать максимальную разрешенную скорость на российских дорогах не следует, поскольку она и так высокая, а также из-за климатических особенностей страны. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).
«Увеличивать максимально разрешенную скорость точно не стоит», — сказал депутат. «У нас на трассах первой категории, а мы таких дорог построили достаточно много в последнее время, разрешенная скорость уже 130 км/ч. При нештрафуемом пороге в 20 км/ч можно ехать там 149 км/ч, этого вполне достаточно, — отметил Федяев. — Потом, давайте не забывать, что у нас многосезонная, многоклиматическая страна. И в разные сезоны одна и та же чуть более высокая скорость опасна по-разному».
При этом Федяев подчеркнул, что встречаются ситуации, когда «непонятно, почему на четырехполосной трассе первой категории неожиданно идет снижение до, например, 40 км/ч, 60 км/ч». «Тут вопросы есть, но их надо отрабатывать отдельно», — отметил парламентарий.
Согласно Правилам дорожного движения в РФ, в населенных пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч (в жилых зонах — не более 20 км/ч), но по решению местных органов власти разрешенная скорость на отдельных трассах может быть увеличена. Вне населенных пунктов скорость на дорогах как правило ограничена 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч, но по решению собственников автомобильных дорог при соблюдении необходимых условий может быть повышена до 130 км/ч.
Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ, один из пунктов которого предполагает утверждение в 2027 году Минтрансом РФ «методических рекомендаций по определению, изменению и установлению оптимальных скоростных режимов движения транспортных средств на дорогах».